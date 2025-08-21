Valentino annuncia Riccardo Bellini come nuovo CEO dal 1° settembre 2025. Insieme ad Alessandro Michele, guiderà la Maison verso un futuro di innovazione e identità rafforzata.

Valentino apre un nuovo capitolo della sua storia. Dal 1° settembre 2025, Riccardo Bellini sarà ufficialmente il nuovo CEO della Maison. La scelta segna un passaggio decisivo per il brand romano, che nelle ultime settimane ha già fatto parlare di sé con la nomina di Alessandro Michele alla direzione creativa. Insieme, i due costituiranno una coppia strategica destinata a ridefinire il futuro della griffe.

Chi è Riccardo Bellini

Laureato all’Università Bocconi e alla IESE Business School, Riccardo Bellini apporta tre decenni di esperienza manageriale nel settore della moda e del lusso, con una prospettiva davvero internazionale. Dopo aver guidato Maison Margiela e Chloé, ha ricoperto posizioni di rilievo in Diesel ed in Procter & Gamble. Più recentemente ha lavorato in Mayhoola, fondo che detiene partecipazioni importanti nel mondo del lusso. Il suo profilo unisce visione globale e capacità manageriali, due qualità considerate essenziali per accompagnare Valentino in una fase di crescita e consolidamento.

Rachid Mohamed Rachid, CEO di Mayhoola e Presidente di Valentino, ha commentato: “Con la nomina di Riccardo, acceleriamo la traiettoria di Valentino. So che la sua vasta esperienza nel lusso, l’acume strategico e la leadership comprovata, insieme alla potente visione creativa di Alessandro Michele, porteranno la Maison avanti e ne amplificheranno l’identità unica”,

Anche Bellini ha espresso entusiasmo per il nuovo incarico. “Entrare in Valentino significa unirsi a una storia di artigianato straordinario e di visione creativa senza tempo”, ha dichiarato. “Il mio obiettivo sarà collaborare con Alessandro Michele e con i team della Maison per valorizzare questo patrimonio, scrivendo al tempo stesso un nuovo capitolo”.

Oggi più che mai l’industria del lusso guarda a Roma. Con questa doppia leadership, Valentino si prepara a ridefinire il proprio ruolo sulla scena internazionale. La Maison non intende solo affrontare le sfide del mercato, ma anche trasformarle in opportunità per riaffermare i suoi valori e il suo stile. È un momento di grande attesa: il futuro di Valentino è pronto a brillare.