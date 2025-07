Il Rome Fashion Show 2025 porta l’Alta Moda nel cuore dell’EUR. Sei stilisti, due serate e oltre 650 ospiti per una celebrazione della couture italiana tra tradizione e innovazione.

Il secondo anno della kermesse capitolina conferma Roma come nuova destinazione per la haute couture italiana. Il Salone delle Colonne dell’EUR si è trasformato, per due serate, in un tempio della moda contemporanea. Per la seconda edizione consecutiva, il Rome Fashion Show riporta l’alta moda nella Capitale con una proposta che coniuga tradizione sartoriale e visione contemporanea. Sei stilisti, sei linguaggi, per una due giorni che ha attirato oltre 650 ospiti tra addetti ai lavori, stampa e volti noti del panorama culturale italiano.

La direzione artistica di Steven G. Torrisi e Massimiliano Infantino punta su una formula chiara: attenzione alla ricerca, respiro internazionale, cura assoluta per la qualità.

Rome Fashion Show 2025 – ALV by Alviero Martini, il fascino del déjà-vu

L’apertura è affidata a una collezione che dialoga con i codici visivi degli anni Cinquanta e Sessanta. Gonne a ruota, vita marcata, accessori scultorei: un guardaroba che evoca l’eleganza da Via Veneto della dolce vita, con una ricerca stilistica che affonda nelle radici del glamour italiano. Le sovrapposizioni — giacche strutturate su bustier, maxicollane materiche — tentano di attualizzare il discorso, creando un lessico familiare ma rassicurante.

La qualità sartoriale è evidente, l’esecuzione accurata. Pregevoli i cappelli. Un’eleganza che conosce i propri riferimenti e li onora con rispetto. Un’eleganza sicura di sé che, tuttavia, non riserva sorprese

Franco Ciambella – L’eloquenza del mestiere

Franco Ciambella firma una collezione che celebra l’eccellenza tecnica italiana: tagli netti, costruzioni solide, ricami millimetrici. Ogni abito testimonia un “saper fare” indiscutibile, quasi scolpito nella materia.

Il bianco ricamato con piume dorate possiede una solennità da iconostasi, mentre il rosso a maniche interamente ornate rivela una complessità decorativa che dialoga più con il palcoscenico che con la strada. Il nero con lavorazioni a rilievo dimostra un virtuosismo affascinante nella costruzione, anche se la ricerca della monumentalità sembra prevalere sulla dimensione della portabilità.

Ciambella padroneggia un linguaggio artigianale di alto livello, dove ogni dettaglio è cesellato con perizia. Una couture che convince nell’esecuzione e interroga sulla destinazione d’uso, ricordando che l’eccellenza tecnica rappresenta il punto di partenza, non quello di arrivo, di ogni discorso couture contemporaneo.

Michele Miglionico a Rome Fashion Show 2025 – La forza della sottrazione

Quindici uscite ridisegnano il concetto di lusso contemporaneo. Miglionico costruisce un guardaroba per la donna di oggi: sofisticata, consapevole, mai ostentata. La palette è sobria ma incisiva: nero, oro e un memorabile rosso rubino, al servizio di silhouette nette, dove ogni dettaglio è ponderato.

Il pizzo di lana lucano dialoga con taffetas croccanti, la mussola di seta si intreccia al lurex dorato. È nell’equilibrio tra struttura e fluidità che lo stilista trova la sua voce più convincente: un tailleur oro che è al tempo stesso urbano e couture; un abito in chiffon rosso che seduce con discrezione.

L’eleganza di Miglionico non alza mai la voce. E proprio per questo, riesce a distinguersi nel panorama della serata.

Gianni Sapone – Teatro della regalità

“Le regine non sfilano. Regnano.” Il manifesto di Sapone si traduce in abiti-scultura che trasformano chi li indossa in icone viventi. Volumi importanti, materiali nobili come raso, taffetà, broccato; e una teatralità che abbraccia l’eccesso come linguaggio espressivo.

Tra i pezzi più significativi, emerge un abito bianco perla dalle spalle architettoniche: severo e insieme fluido, declina l’opulenza con grammatica disciplinata. Ogni elemento è calibrato, ogni dettaglio ha una funzione narrativa.

Memorabile anche un abito da sera nero ricamato, con decorazioni gioiello e vita marcata. La silhouette avvolgente si arricchisce di un colpo di scena inaspettato: un fiocco rosa monumentale sulla spalla destra. Un gesto che spezza il rigore con dissonanza calcolata, aggiungendo movimento e una nota deliberatamente pop. Glamour e kitsch si incontrano in un equilibrio che sfida le convenzioni.

Una collezione che oscilla tra Callas e Grace Jones, sacro e profano, dove la femminilità è scolpita e dichiarata senza compromessi. Sapone lavora il contrasto come strumento drammatico, creando presenze che occupano lo spazio con autorevolezza.

Gabriele Fiorucci Bucciarelli – Ricerca in corso

“Corpo Celeste / Jungle 2000” è una collezione che ambisce alla stratificazione concettuale, esplorando territori espressivi ancora in fase di definizione.

Tra le proposte, un mantello a righe oro-nero-bianco su abito nero lungo punta alla monumentalità, mentre il trench coat con stampa astratta gialla trova un equilibrio più convincente tra pulizia del taglio e grafismo contemporaneo. L’abito con maxi-fiocco viola e gonna rossa rivela invece una tensione tra couture e costume.

C’è una ricerca in atto, un tentativo di trovare una sintesi personale che per ora privilegia l’esplorazione rispetto alla risoluzione. Un percorso creativo che merita di essere seguito nella sua evoluzione.

Nino Lettieri – Il potere del bianco e nero

Il gran finale gioca sulla contrapposizione più classica: luce e ombra, purezza e dramma. Otto silhouette in total white, sette in total black, per un racconto visivo che rinuncia al colore ma non alla complessità emotiva.

Il bianco si esprime in organze vaporose, chiffon impalpabili, pizzi ricamati. Il nero si struttura in mikado e sete dense, attraversato da piume di gallo thailandese come accenti scultorei. Due anime che dialogano con ritmo studiato e rigore compositivo.

Lettieri non reinventa l’alta moda: la interpreta con fedeltà ai suoi codici fondamentali. In un’epoca che privilegia la rivoluzione permanente, il suo approccio suona come un invito alla riflessione sui valori duraturi della couture.

Il Rome Fashion Show cresce in ambizione e consapevolezza del proprio ruolo. La scelta dell’EUR come location monumentale, ma non museale, si rivela efficace: amplifica la verticalità dei codici couture senza irrigidirli in una dimensione puramente celebrativa. La curatela, attenta agli equilibri tra tradizione e contemporaneità, disegna un panorama in cui Roma, pur mantenendo la propria identità distinta da Milano, costruisce con determinazione una propria voce nel dialogo dell’alta moda italiana. Un panorama che rivela talento e competenze, ma che attende ancora di trovare un linguaggio davvero contemporaneo