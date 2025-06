Il designer Aitor Throup e la sostenibilità di WRÅD unite nel progetto di ITS in esclusiva per Io sono Friuli Venezia Giulia per una t-shirt e una felpa.

Una capsule collection per celebrare una delle eccellenze del Friuli Venezia Giulia del settore della moda con ITS dà vita a una collezione sintesi di creatività, tradizione, innovazione, Made in Italy e sostenibilità. ITS Academy, in esclusiva per “Io sono Friuli Venezia Giulia”, ha realizzato due capi, una t-shirt e una felpa, unendo la creatività del designer Aitor Throup e l’esperienza di WRÅD. Ovvero l’agenzia pluripremiata nello sviluppo di soluzioni sostenibili per l’industria della moda, che ha utilizzato polvere di grafite recuperata da scarti industriali per la realizzazione degli abiti.

Presentata a Trieste, la nuova linea non è solo una dichiarazione di stile. Ma una celebrazione di una regione dove il patrimonio incontra l’innovazione e la creatività non conosce confini. La collezione cattura l’essenza del Friuli Venezia Giulia. Ovvero una terra di contrasti, dove tradizione e sperimentazione convivono e in cui ogni pezzo racconta una storia di arte, artigianalità e design responsabile.

Io sono Friuli Venezia Giulia X ITS

Design giovane e contemporaneo, sostenibilità per Io sono Friuli Venezia Giulia. Realizzati in cotone organico e con materiali recuperati da stock invenduti o tessuti riciclati, i due pezzi della collezione sono al 100 per cento Made in Italy.

Ideati e prodotti sul territorio grazie al coinvolgimento di una decina di aziende. Con questa t-shirt e questa felpa in edizione speciale, la polvere di grafite trova nuova vita, infatti, in una filiera responsabile. Offrendo all’industria della moda un’alternativa alle tinture chimiche e donando al capo una tonalità unica, che si evolverà nel tempo in modo naturale.

Il messaggio è chiaro: non servono capi nuovi per raccontare storie nuove. Ed il progetto incoraggia un consumo più consapevole, offrendo una guida pratica alla cura dell’indumento per mantenerne la qualità e la durata. Felpa e t-shirt sono già disponibili e acquistabili al prezzo di rispettivamente 75 e 40 euro sul webshop del merchandising “Io sono Friuli Venezia Giulia”. Rimarcando il forte senso di identità e le specialità di questa regione a Nord-Est.