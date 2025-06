KidSuper interpreta la nuova Mercedes-Benz CLA come un’opera d’arte ispirata ai supereroi, svelata durante la Settimana della Moda di Parigi con una capsule collection esclusiva.

Mercedes-Benz continua a innovare unendo il mondo dell’automobile a quello culturale. Il progetto “Class of Creators” esprime questa missione attraverso collaborazioni artistiche di grande impatto. La co-lab più recente di Mercedes-Benz, quella con KidSuper, ha preso vita durante la Settimana della Moda di Parigi, trasformando la nuova Mercedes-Benz CLA in un’opera d’arte unica ispirata ai supereroi.

KidSuper trasforma la Mercedes-Benz CLA in arte viva

Colm Dillane, stilista e creativo dietro al marchio KidSuper, ha scelto la nuovissima CLA come tela per la sua visione artistica.

La presentazione è avvenuta ieri 28 giugno presso il Musée des Arts Décoratifs a Parigi, durante la sfilata KidSuper Primavera/Estate 2026. L’evento si è svolto in uno scenario iconico, nel cuore del Louvre, esaltando così la fusione tra moda, arte e design automobilistico.

La Mercedes-Benz CLA diventa così una “supereroina” fatta a mano. Dillane ha inserito ali a turbina, un verricello anteriore e un portapacchi rally. Non mancano dettagli giocosi, come palloncini e una fionda che richiama la sua infanzia. Inoltre, elementi patchwork richiamano il motivo “Kissing Face”, simbolo di KidSuper.

La creatività spazia anche nel design: i cerchi ricordano la concept car futuristica F 200 del 1996. Gli specchietti laterali richiamano la leggendaria Mercedes-Benz 300 SL. Nel complesso, l’auto diventa un simbolo di fantasia e passione, un oggetto unico che celebra la creatività senza limiti.

La capsule collection esclusiva Mercedes-Benz x KidSuper

Parallelamente alla presentazione dell’auto, KidSuper ha lanciato una capsule collection esclusiva, anticipando il debutto ufficiale previsto per settembre. La collezione è composta da 13 capi che riflettono lo spirito di entrambe le realtà, fondendo il design urbano e giocoso di KidSuper con l’eleganza e l’ingegneria di Mercedes-Benz.

I materiali scelti spaziano dal cotone alla lana, dal jersey alla pelle vegana. La palette richiama i colori e le forme della CLA customizzata. Tra i capi spiccano giacche sartoriali, camicie, pantaloni, trench e accessori come cappelli, borse e una valigia. Alcuni dettagli omaggiano la storia dell’auto, come la t-shirt dedicata alla “Patent Motorwagen”, la prima automobile della storia.

L’intera collezione racconta una cultura che supera i confini tradizionali di moda e automotive. Si rivolge a una community contemporanea e creativa, pronta ad abbracciare un lifestyle innovativo e inclusivo.

“Class of Creators”: l’innovazione secondo Mercedes-Benz

Il progetto “Class of Creators” rappresenta un passo avanti nelle strategie di collaborazione di Mercedes-Benz. Da tempo il brand tedesco lavora con personalità di spicco nel campo della moda, musica, design e sport. Tra i partner passati figurano Virgil Abloh, A$AP Rocky, Nigo, oltre a brand come Moncler e Proenza Schouler, e atleti come Roger Federer e Lewis Hamilton.

In questa serie di collaborazioni, ogni creatore ha carta bianca per interpretare e personalizzare un modello Mercedes-Benz, esplorando così nuovi territori di estetica e design. KidSuper è il terzo partner di questa iniziativa, confermando il successo e la freschezza del progetto.

La fusione tra moda, arte e design automobilistico raggiunge nuovi livelli grazie a Colm Dillane e Mercedes-Benz. La CLA diventa una vera icona pop, mentre la capsule collection offre un’esperienza di stile che parla a un pubblico giovane, dinamico e attento alle tendenze culturali.