Una nuova apertura a Parigi per Autry, che ha inaugurato il secondo flagship store in Rue Saint-Honoré. Proprio nel cuore della capitale della moda e della cultura.

Autry segna una nuova tappa nell’espansione del concept retail con una nuova apertura a Parigi, Inaugurando il suo secondo flagship store in Rue Saint-Honoré, cuore della capitale della moda e della cultura. Dopo il debutto del primo flagship store di Autry a Londra, ad aprile, e l’apertura di una boutique nel quartiere parigino Le Marais in maggio, il brand conferma il proprio impegno nello sviluppo di una rete retail nelle principali città internazionali.

Con una superficie di 90mq, il flagship store di Autry a Parigi offre un’esperienza immersiva attraverso fusione di elementi materici, forme lineari e funzionali. Espressione del costante impegno del brand per la qualità artigianale e la cura dei dettagli. Il flagship store coniuga linee grafiche e volumi fluidi ed interconnessi che dialogano accogliendo il visitatore. Pavimenti e pareti rivestiti in granito conferiscono forza e personalità̀ all’ambiente. La matericità̀ degli elementi richiama la filosofia di design del brand e le iconiche sneakers.

Autry Parigi Rue Saint-Honoré

Un gioco di contrasti materici definisce l’atmosfera dello store Autry Parigi Rue Saint-Honoré. Le scaffalature in granito sembrano fluttuare sulle pareti, affiancate ad un tavolo in travertino rosso che si staglia al centro dello spazio. I tubolari in acciaio, industriali e minimalisti, valorizzano l’offerta ready-to-wear con eleganza. La matericità̀ degli elementi strutturali viene esaltata dal logo del marchio. Si trasforma in un campo a perdita d’occhio in un’intensa tonalità̀ blu Klein. Mentre il banco in lacca rossa lucida aggiunge raffinatezza. Entrambi richiamano i colori originali del logo. Versioni total blu di poltrone, pouf e del divano Tufty-Time di Patricia Urquiola di B&B Italia, sono un omaggio all’eleganza rilassata e funzionale, proprio come le sneaker Autry. L’illuminazione, ispirata alle luci degli stadi e progettata per richiamare lo spirito di Autry e il legame profondo con il mondo dello sport, scandisce lo spazio. Evocando dinamicità e velocità del brand.