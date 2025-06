Ballantyne sbarca a Ibiza con una capsule esclusiva: divise su misura per il ristorante A Mi Manera, simbolo di eccellenza e stile per l’estate 2025.

Ballantyne ha portato il suo concetto di “club esclusivo” sull’isola di Ibiza, dando vita ad una co-lab davvero inedita con il ristorante A Mi Manera per la stagione estiva 2025. Dopo il debutto con la collezione SS24, il Ballantyne Club SS25 si è dunque evoluto. Ed ha preso forma in un nuovo progetto che fonde estetica, heritage e lifestyle.

Ogni dettaglio della collezione racchiude l’atmosfera delle tribune di Wimbledon, reinterpretando l’atmosfera britannica in una nuova modernità casual. Ispirato proprio all’eleganza senza tempo del mondo di Wimbledon, il club del brand si distingue per un design raffinato e un senso condiviso di appartenenza, stile e valori. Per A Mi Manera Ibiza, il simbolo iconico dell’eccellenza gastronomica dell’isola, il Ballantyne ha ideato una esclusiva collezione di divise che riflette in pieno lo spirito del club: sofisticato, identitario e perfettamente integrato nella vibrante atmosfera estiva di Ibiza.

Ballantyne Club for A Mi Manera Ibiza

La nuova capsule Ballantyne Club for a Mi Manera Ibiza include: due polo a manica corta latte con ricamo in corda, beige con ricamo cammello. Poi due t-shirt, bianca e blu con ricamo a contrasto, un pantalone in lino marrone.

Infine una felpa con cappuccio blu ricamata a contrasto, un grembiule in lino marrone con dettagli cammello. Ogni capo dunque è completamente pensato per coniugare stile e funzionalità. Accompagnando così tutto il personale del ristorante nel loro quotidiano con comfort e leggerezza, senza rinunciare però all’eleganza.

A suggellare la co-lab, un logo del brand super esclusivo creato appositamente per l’occasione. Ballantyne ha reinterpretato così il suo concetto di club come una esperienza contemporanea, portando la propria identità storica nel cuore dell’isola di Ibiza, tra autenticità e modernità.