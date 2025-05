Tra i bianchi, spiccano lampi di colore che raccontano altre storie. Il nero e il rosso, declinati in velluto, richiamano poi le dive vestite dalle Sorelle Fontana e l’eleganza sensuale della Dolce Vita. Una silhouette dorata in velluto chiude il défilé, intensa e assoluta.

L’intera collezione si muove come una farandola teatrale, in cui ogni elemento convive in armonia con gli altri. Maria Grazia Chiuri costruisce così un universo sospeso tra il reale e il simbolico, dove i personaggi si trasformano in archetipi e la moda diventa linguaggio poetico.

La collezione Dior Cruise 2026, dunque, non è solo una capsule couture. È una dichiarazione d’amore per Roma e le sue infinite storie. Un intreccio di ricordi, sogni e affinità stellari che prende forma grazie all’intuito visionario della sua Direttrice Artistica.