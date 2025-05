L’almanacco di oggi, mercoledì 28 maggio 2025: curiosità, avvenimenti, posizioni planetarie e segni fortunati.

La settimana scorre veloce e siamo già a mercoledì 28 maggio. L’aria ha il profumo di fine maggio, con giornate più lunghe e una voglia crescente di leggerezza. Tra impegni da chiudere e sogni d’estate in arrivo, oggi è il momento perfetto per rallentare un attimo, sorridere e ripartire con il piede giusto. Ecco tre frasi per augurare buongiorno:

“Se il caffè non basta, prova con un sorriso: almeno quello non finisce mai.”

“Ogni mercoledì è una piccola vetta: sali con calma, respira e goditi la vista.”

“Metà settimana superata… ora puoi iniziare a fingere che sia già venerdì.”

Nati il 28 maggio

Carroll Baker (1931). Attrice americana, divenuta famosa per il film Baby Doll (1956), che le valse una candidatura all’Oscar. Negli anni ’50 e ’60 è stata un volto di spicco di Hollywood grazie alla sua presenza magnetica e al talento versatile.

Jerry West (1938–2024). Icona del basket statunitense, ha legato il suo nome ai Los Angeles Lakers come giocatore e dirigente. È noto anche per aver ispirato il logo ufficiale della NBA, diventando un simbolo senza tempo dello sport.

Gladys Knight (1944). Cantante soul americana, soprannominata “The Empress of Soul”, ha trionfato con sette Grammy Awards. Ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica, sia da solista che con i suoi Pips.

Patch Adams (1945). Medico e attivista statunitense, ha rivoluzionato la medicina introducendo l’umorismo nella cura dei pazienti. La sua storia ha ispirato il film Patch Adams con Robin Williams, trasformando il suo approccio umano in un modello globale.

Kylie Minogue (1968). Cantante e attrice australiana, icona pop dagli anni ’80 a oggi. Ha venduto oltre 80 milioni di dischi e collezionato Grammy Awards grazie al suo stile inconfondibile e alla continua evoluzione artistica.

Elenoire Casalegno (1976). Conduttrice televisiva e showgirl italiana, ha esordito negli anni ’90 diventando un volto noto di Mediaset. Alterna programmi di intrattenimento e lifestyle con incursioni nel mondo della moda.

Carey Mulligan (1985). Attrice britannica, acclamata per ruoli intensi in film come An Education, Drive e Promising Young Woman, Maestro. Ha ricevuto numerose nomination agli Oscar, ai BAFTA e ai Golden Globe.

Cameron Boyce (1999–2019). Attore americano, celebre per le serie Disney Jessie e Descendants. È scomparso prematuramente a soli 20 anni, lasciando un ricordo indelebile tra i fan più giovani.

Morti il 28 maggio

Caterina Sforza (1463–1509). Nobile e condottiera del Rinascimento italiano, fu contessa di Imola e Forlì. Nota per il suo carisma e la tenacia, rappresenta una delle figure femminili più affascinanti e controverse del Quattrocento italiano. Morì a Firenze il 28 maggio 1509.

Anne Brontë (1820–1849). Scrittrice e poetessa inglese, sorella di Charlotte ed Emily. È ricordata per i romanzi Agnes Grey e La signora di Wildfell Hall, opere che hanno offerto un punto di vista innovativo sulla condizione femminile nell’Ottocento. Morì di tubercolosi a soli 29 anni.

Giorgio Manganelli (1922–1990). Scrittore, critico letterario e traduttore italiano, fu una delle voci più originali della letteratura del Novecento. Collaboratore del Corriere della Sera, ha lasciato opere caratterizzate da sperimentazione linguistica e ironia visionaria.

Phil Hartman (1948–1998). Attore e comico canadese-americano, celebre per il suo lavoro in Saturday Night Live e per il doppiaggio in I Simpson. La sua brillante carriera si concluse tragicamente quando fu ucciso dalla moglie il 28 maggio 1998.

Walter Tobagi (1947–1980). Giornalista italiano del Corriere della Sera, esperto di terrorismo e politica. Venne assassinato da un gruppo terrorista di estrema sinistra a Milano, divenendo simbolo della libertà di stampa nel periodo degli anni di piombo.

Giorgio Albertazzi (1923–2016). Attore, regista e scrittore italiano, fu una figura chiave del teatro e della televisione italiana del Novecento. La sua carriera, lunga e intensa, si è distinta per l’interpretazione dei classici e per il suo stile inconfondibile.

Maya Angelou (1928–2014). Poetessa, scrittrice e attivista statunitense, ha influenzato profondamente la cultura afroamericana. I Know Why the Caged Bird Sings resta una pietra miliare della letteratura contemporanea. Morì il 28 maggio 2014.

Il cielo di mercoledì 28 maggio 2025: le posizioni planetarie e le loro influenze

Il cielo astrologico di oggi, 28 maggio 2025, si muove veloce, proprio come il duo Sole–Mercurio in Gemelli. La Luna in Leone fa brillare l’umore e il desiderio di visibilità, mentre Saturno e Nettuno inaugurano nuove prospettive spirituali e pratiche. Le energie si accavallano ma lasciano spazio all’intuizione, all’azione e alla chiarezza mentale.

☀️ Sole in Gemelli

Vivace, versatile e curioso, il Sole in Gemelli accende il desiderio di scambio e movimento. Oggi la luce solare stimola la mente, incoraggia a parlare, scrivere, condividere. Per i segni d’aria, è il momento perfetto per farsi notare.

🌙 Luna in Leone

Emotività teatrale, ma con cuore sincero. La Luna in Leone invita a uscire allo scoperto, a mostrare chi sei con orgoglio. Le emozioni chiedono attenzione, ma anche creatività: ideale per un nuovo progetto personale o una dichiarazione in grande stile.

☿️ Mercurio in Gemelli

Quando Mercurio transita nel suo domicilio, il pensiero è tagliente e reattivo. Le intuizioni scorrono rapide, le parole sono armi affilate o carezze calibrate. Ottimo momento per concludere un affare, scrivere un testo importante o affrontare una conversazione rimandata.

♀️ Venere in Ariete

Desiderio e conquista si intrecciano sotto l’influsso impulsivo di Venere nel segno del guerriero. Le relazioni si fanno ardenti, i flirt più diretti. Chi ama giocare a carte scoperte avrà il favore delle stelle.

♂️ Marte in Leone

Forza, ambizione e una certa voglia di primeggiare. Marte infonde ai segni di fuoco un’energia determinata, pronta a mettersi in gioco per ottenere attenzione, riconoscimento e risultati concreti.

♃ Giove in Gemelli

L’espansione passa dalla parola. Giove amplia le occasioni tramite contatti, studio e nuove idee. Ottimo momento per frequentare nuovi ambienti o rispolverare competenze sopite. Favoriti i segni d’aria e chi lavora con il pubblico.

♄ Saturno in Ariete

La disciplina non è nemica dell’istinto, ma il suo completamento. Saturno da poco in Ariete comincia a plasmare una nuova struttura interiore: si gettano fondamenta per obiettivi a lungo termine, ma con audacia.

♅ Urano in Toro

Innovazione nel concreto: Urano continua a scuotere abitudini e sicurezze legate a denaro e comfort. C’è voglia di cambiare, anche in modo radicale. I segni di terra sono invitati a uscire dal seminato.

♆ Nettuno in Ariete

L’immaginazione prende la via dell’azione. Nettuno apre scenari visionari, ma in questo segno li rende anche coraggiosamente realizzabili. È tempo di credere nei propri ideali e combattere per loro, non solo sognarli.

♇ Plutone retrogrado in Acquario

Rigenerazione sociale in corso. Plutone guarda indietro per rimettere in discussione ciò che è obsoleto nei sistemi, nelle comunità e nel modo di concepire il potere. I segni fissi sono chiamati a una revisione profonda, non sempre facile, ma necessaria.

​AstroParade: i 5 segni più fortunati del 28 maggio 2025

E per colcludere, ecco la classifica dei 5 segni zodiacali più fortunati di mercoledì 28 maggio 2025, elaborata sulla base delle influenze astrali del giorno: il cielo di sorride ai segni d’Aria e di Fuoco,

1) Gemelli

Il Sole, Mercurio e Giove nel tuo segno ti mettono al centro della scena. Sei lucida, comunicativa, con mille occasioni tra le mani. Giornata perfetta per brillare con leggerezza, ma anche per fare scelte concrete. La fortuna ti cerca, ma devi darle voce.

2) Leone

Con la Luna e Marte nel segno, oggi ti basta poco per sentirti regina del tuo regno. Carisma alle stelle, energia in crescita e quella voglia di metterti in gioco che nessuno può ignorare. Il momento ideale per una conquista audace o una sfida da vincere.

3) Ariete

Venere e Saturno ti aiutano a mettere ordine nei sentimenti, senza perdere slancio. Sei seduttiva, ma anche strategica. E con Nettuno e Plutone a favore, puoi realizzare un desiderio importante, specialmente se riguarda il lavoro o un progetto personale.

4) Acquario

Plutone retrogrado ti spinge a scavare dentro, ma le intuizioni che emergono sono potenti. La Luna ti stimola a cercare collaborazioni stimolanti, mentre Giove e Mercurio facilitano le connessioni che contano. Giornata da sfruttare per scrivere, viaggiare, o cambiare rotta.

5) Toro

Urano continua a spingerti oltre i tuoi confini, e oggi lo fa con più dolcezza. Piccole rivoluzioni interiori ti portano a rivedere ciò che davvero conta. Le influenze astrali favoriscono le decisioni coraggiose, specie se legate alla tua indipendenza emotiva o finanziaria.