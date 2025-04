Alla terza edizione di Rose Rosè a Roma, Malo brinda con i vini de La Tenuta Lungarella e Fattoria Santo Stefano. L’8 maggio in boutique vino rosè e arte!

Malo partecipa alla terza edizione di Rose Rosè a Roma. Un evento top che a maggio, periodo della fioritura delle rose, unisce i migliori vini rosè italiani con il mondo del lusso. Allestimenti floreali a tema, cocktail a base di vini rosè, degustazioni, arte ed experience nei distretti del lusso della Capitale dal 5 all’11 maggio 2025. Per la maison di maglieria in cashmere e fibre naturali di alta gamma, la serata clou è giovedì 8 maggio dalle ore 19.

Quando la boutique Malo al civico 68 di Via Belsiana aprirà le porte al pubblico con i calici de La Tenuta Lungarella e Fattoria Santo Stefano. Adagiata su una collina, protetta dai Monti Prenestini, sorge l’Azienda Agricola Tenuta Lungarella. La gestione familiare e il silenzio rendono questo luogo unico. I vini sono prodotti artigianalmente, da uve raccolte a mano. In occasione della serata il pubblico potrà degustare Julius Rosato IGP, dal profumo fruttato e floreale e dal sapore morbido e fresco, e Spumante Rosato Brut, fresco e minerale con un bouquet fruttato.

Malo Rose Rosè Roma 2025

Fattoria Santo Stefano a Greve in Chianti, nella campagna toscana, produce invece vini di assoluta qualità, rispettando la tradizione contadina toscana, secondo i ritmi della natura. In occasione dell’evento, il pubblico potrà degustare il Rosato Toscano IGT. Non solo degustazione ma anche arte. L’illustratore di moda Aldo Sacchetti, infatti, omaggerà il pubblico di Malo con i suoi ritratti artistici realizzati a mano durante l’evento.

Un omaggio per rendere la serata ancora più esclusiva. Il tutto immerso nel quiet luxury che contraddistingue l’identità di Malo. Capi, sia uomo che donna, che esprimono al meglio l’eccellenza manifatturiera, una yarn couture elegante e sofisticata, capace di durare nel tempo per qualità e stile. In particolare, la collezione SS25 della maison Kairos, un omaggio all’arte di vivere il momento. Più di un nome, Kairos è un’idea, il tempo perfetto, quello che lascia il segno. Le creazioni del brand superano le tendenze effimere per abbracciare la permanenza. Capi da vivere, amare e tramandare!