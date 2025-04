Pence1979, la nuova campagna social SS25 è #DressYourStory

La nuova campagna social SS25 di Pence1979: #DressYourStory porta in scena l’importanza di indossare un capo capace di rappresentare la propria soggettività.

Pence1979 svela la nuova campagna social SS25 che, coerentemente con quanto raccontato fino ad ora, porta in scena attraverso immagini fortemente evocative, l’importanza di indossare un capo capace di rappresentare la propria soggettività. Diventando così parte integrante delle emozioni, delle sensazioni e degli innumerevoli impegni di chi l’indossa. Un messaggio super rivoluzionario nella sua semplicità.

Interpretato, per il secondo anno consecutivo, dallo sguardo autentico di Alberto Zanetti che, con lo styling di Gaia Fraschini, ha firmato la campagna. “Riuscire a concepire gli abiti che indossiamo come parte integrante della nostra personalità e del nostro essere ci permette di affrontare la vita di tutti i giorni nel pieno della nostra essenza più reale, pura, sincera. Gli abiti non devono sostituirci ma accompagnarci nel modo più armonico e coerente possibile”.

Quindici scatti sfidano le convenzioni della prospettiva. Le immagini, infatti, possono essere ruotate liberamente senza perdere il loro significato, offrendo una visione inedita e inclusiva del marchio.

Pence1979 SS25

Una nuova concezione del mondo, aperto alle diversità e privo di punti di vista predefiniti. La nuova collezione Primavera/Estate 2025 di Pence sovverte i codici dello stile classico per concedere alla contemporaneità una piena espressione di sé. La collezione si caratterizza per l’utilizzo improprio dei tessuti, dichiarazione di stile audace.

Così il cotone da lavoro pesante si plasma per vestire la donna Pence 1979 con capi femminili e sensuali. Il denim, parte integrante dell’identità del marchio, viene declinato nelle sfumature estive del blu e del rosa. Asimmetrie, drappeggi, lunghezze sfalsate e tagli a vivo strizzano l’occhio a look street e grintosi, mentre la maglieria ricorda il denim con filati nelle nuance del blu e del bianco mélange. Le stampe cocco nella pelle e nel cotone, i capispalla e le overshirt in pelle usurata ed in camoscio nuvolato, conferiscono alla collezione carattere e versatilità.