Valentino Escape 2023, la capsule collection che ripropone tre stampe iconiche

Protagoniste della nuova capsule collection Valentino Escape 2023, tre stampe iconiche selezionate dall’archivio della Maison. I pattern Valentino Animalier, Panther e Loop prendono vita su look dalla vibrante energia estiva

Valentino ha svelato oggi l’esclusiva capsule collection per l’Estate 2023. Con un focus sulla reinterpretazione delle iconiche stampe Valentino Animalier, Panther e Loop, la collezione Valentino Escape 2023 propone capi che emanano glamour e stile, perfetti per le vacanze.

Caftani, abiti leggeri, costumi da bagno e accessori dall’eleganza senza tempo. La Maison lancerà la collezione Valentino Escape 2023 nelle più rinomate località balneari in tutto il mondo. Ad ospitare gli eventi saranno infatti Ravello, Pietrasanta, Saint-Tropez, Mykonos e Dubai.

Valentino Escape 2023

Protagoniste della capsule estiva sono tre stampe iconiche, risalenti a oltre 50 anni fa, che rendono omaggio all’heritage della Maison. La prima è Valentino Animalier, introdotta per la prima volta nel 1967. Il motivo decora parei impalpabili, costumi da bagno e le iconiche décolleté e ballerine Valentino Garavani VLogo Signature. Questa stampa è stata protagonista di una memorabile campagna pubblicitaria degli anni ’80 con Linda Evangelista, fotografata da Steven Meisel.

L’altra stampa d’archivio è Valentino Panther, lanciata con la collezione Couture Autunno 1967 e indossato dalla leggendaria modella Veruschka in immagini scattate da Franco Rubartelli. Nella collezione Valentino Escape 2023, questa stampa impreziosisce top ricamati di paillettes, abiti con le spalle scoperte, borse a secchiello, sciarpe e teli da spiaggia.

Infine c’è la stampa Valentino Loop, ispirata alla campagna pubblicitaria Viva Valentino del 1971. La grafica incorpora il nome della Maison in un vivace font multicolore. Questo pattern accattivante, nella capsule Valentino Escape 2023, torna su crop top, shorts, vestitini e pochette, donando una nota giocosa e contemporanea.

Nella campagna Valentino Escape 2023, realizzata dalla fotografa Marie Schuller, le modelle Martina Biondino e Gibril Igale oltre ai capi estivi presentato i nuovi accessori della Maison. Come i sandali infradito Rockstud in gomme e borchie in tono e le slide Valentino Garavani in canvas, disponibili con le tre diverse stampe. E poi gioielli, cappelli, bandane e gli occhiali da sole cat-eye, progettati in collaborazione con Akoni.

La collezione è disponibile presso le boutique Valentino e sul sito della Maison, ed anche presso alcuni partner selezionati come G&B a Minorca e Saks Fifth Avenue in alcune location degli Stati Uniti, come Beverly Hills, e Beymen a Bodrum (Turchia) e Marassi (Bahrein).