Louis Vuitton ha scelto la supermodella australiana Miranda Kerr come volto di Pacific Chill, la sua nuova fresca fragranza ispirata al lifestyle californiano

Un mondo di piacere sensoriale si svela con la nuova fragranza di Louis Vuitton Pacific Chill nella campagna con Miranda Kerr. Avvolta in un asciugamano monogrammato, la supermodella australiana incarna l’essenza del relax e dell’eleganza disinvolta.

Miranda Kerr ha già prestato il suo volto per la campagna delle borse Capucines di Louis Vuitton. La bottiglia di Louis Vuitton Pacific Chill è un vero capolavoro, con un design sfumato creato dall’artista Alex Israel.

Miranda Kerr volto del nuovo profumo di Louis Vuitton Pacific Chill

Il nuovo profumo Pacific Chill è stato creato dal maestro profumiere Jacques Cavallier Belletrud. Un delicato mix di ribes nero, agrumi, semi di coriandolo, basilico, menta piperita e arancia che evoca un’esperienza rinfrescante e rivitalizzante. Ispirata ai poteri rigeneranti dell’oceano, questa fragranza è un omaggio alla capacità rinnovativa e ringiovanente della natura.

Miranda Kerr, una delle modelle più influenti e amate

Nata il 20 aprile 1983 a Sydney, Miranda Kerr ha iniziato la sua carriera di modella all’età di 13 anni e in breve tempo ha conquistato la scena internazionale. Miranda è diventata un volto iconico nel settore. Ha sfilato per rinomati marchi di moda ed è apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda. Oltre alla sua bellezza mozzafiato, è apprezzata per la sua eleganza innata e il suo stile disinvolto. La supermodella australiana è stata scelta da Louis Vuitton come volto del nuovo profumo anche perché lavora attivamente per promuovere uno stile di vita sano e sostenibile. Inoltre la Kerr è impegnata in molte attività filantropiche.