Martedì 4 aprile, in occasione del 166° anniversario della fondazione dell’impresa, presso la storica sede di Palazzo Borsalino di Alessandria si inaugurerà il Museo Borsalino

Presso la storica sede di Palazzo Borsalino in corso Cento Cannoni 21, Alessandria, si svolgerà il 4 aprile 2023 la cerimonia di inaugurazione di Museo Borsalino. Il progetto è nato dalla collaborazione fra Città di Alessandria e Fondazione Borsalino. Si tratta di una data speciale. Il 4 aprile 2023, infatti, verrà celebrato il 166° anniversario della fondazione dell’impresa che rappresenta la massima espressione dell’eccellenza italiana nella produzione di cappelli.

L’apertura al pubblico avverrà invece il 5 aprile 2023. Come ha dichiarato Philippe Camperio, Presidente Fondazione Borsalino: “Il Museo custodisce la memoria di Borsalino e ispirerà il futuro dell’azienda. Ha radici ben salde ad Alessandria, nella storica sede di Palazzo Borsalino, ed è stato concepito per essere uno spazio innovativo, in grado di dialogare con il Mondo. Il mio augurio è che questo progetto, nato dalla proficua collaborazione di Fondazione Borsalino con le tre giunte comunali che si sono succedute in questi anni, possa aumentare l’attrattività turistica della Città. È ciò che meritano Alessandria e Borsalino, un binomio indissolubile da 166 anni”.

Ad Alessandria apre il Museo Borsalino

Il progetto dà un volto nuovo a Palazzo Borsalino, per quasi 100 anni ingresso della manifattura di cappelli. Oggi invece il Palazzo è sede, oltre che del Museo, anche dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. Il nuovo spazio, riqualificato preservando l’identità e lo spirito del luogo, si sviluppa su una superficie complessiva di 620 metri quadrati. Di questi, oltre la metà è dedicata all’esposizione museale. La superficie restante invece è destinata alla condivisione e aperta al pubblico, con un Café e un Gift Shop.

Il percorso del Museo e le videoinstallazioni

Museo Borsalino è uno spazio dinamico e innovativo che accompagna i visitatori alla scoperta della cultura del cappello italiano. Un viaggio emozionale, dunque, che sovrappone e intreccia molti piani. La storia di una dinastia imprenditoriale, quella del suo territorio d’origine, la tradizione artigiana che si tramanda di generazione in generazione. E infine, naturalmente, gli straordinari cappelli che raccontano il dialogo creativo di Borsalino con arte, design, moda e, soprattutto, il cinema. L’esposizione museale è poi affiancata da un ricco impianto multimediale, che accompagna i visitatori e permette una fruizione personalizzata e altamente esperienziale. Il percorso museale è arricchito infatti delle videoinstallazioni “Borsalino e il cinema: una lunga storia d’amore”. “Tesori di carta: i manifesti pubblicitari della collezione Borsalino”, e “All’origine dei Panama Borsalino”.

Museo Borsalino, le aree tematiche

Una serie di tre aree tematiche attraversa Palazzo Borsalino, dispiegando così un racconto che ha origine nel 1857 e arriva ai giorni nostri. Il percorso inizia da Antica Casa, un’installazione multimediale che ripercorre le tappe principali della storia del cappellificio e approfondisce il suo legame col territorio. Manifattura è invece il nome dell’area dedicata ai processi di produzione del cappello. Qui, una videoproiezione immersiva e una serie di manufatti esplicativi accompagnano il visitatore alla scoperta delle tecniche e dei segreti degli artigiani alessandrini. Si giunge, infine, alla sezione Galleria con più di duemila cappelli in mostra, organizzati in otto percorsi narrativi, per un’esperienza senza eguali al mondo.

La storica collezione di cappelli Borsalino

Donata nel 1994 da Giovanna Usuelli Borsalino alla Città di Alessandria, la collezione è stata poi ulteriormente arricchita da circa 200 nuove acquisizioni che Fondazione Borsalino ha messo a disposizione del Museo per aumentarne l’attrattività. Le storiche vetrine disegnate da Ignazio Gardella per l’antica Sala Campioni Borsalino svettano nella sezione Galleria del Museo con un nuovo sistema di illuminazione, che guida i visitatori attraverso otto percorsi narrativi: Venti cappelli che hanno cambiato il mondo, In viaggio con Borsalino, I leggendari cappelli Panama, Borsalino e le donne, Il cappello che ha stregato il cinema, Divini cappelli,Borsalino per… e Borsalino & Altre storie.

Ottanta esemplari della collezione, selezionati per il loro straordinario valore, sono arricchiti da aneddoti, immagini e video, accessibili attraverso l’App Borsalino Museum. Si innesteranno inoltre ciclicamente narrazioni collaterali dedicate a temi specifici, complementari agli otto percorsi.