Marella, la co-lab con Foreo per la primavera 2023 unisce moda e beauty

Marella ha siglato una co-lab con Foreo fra moda e bellezza per le donne che amano prendersi cura di sé ed esibire una femminilità naturale e radiosa!

Per la primavera 2023 Marella ha incontrato Foreo e hanno siglato una co-lab di moda e bellezza. Una partnership per donne che amano prendersi cura di sé ed esibire una femminilità naturale e radiosa. Dunque per un periodo limitato, entrando a far parte della community Marella in store selezionati aderenti all’iniziativa, sarà possibile ottenere il 25% di sconto e la spedizione gratuita su foreo.com per l’acquisto di LUNA 4 di FOREO, la rivoluzionaria spazzola viso detergente e massaggiante dell’iconico beautytech brand amato dalle celebrity di tutto il mondo, utilizzando il codice MARELLA25 .

Una vera coccola di bellezza e di benessere per una donna moderna, dinamica, e easy chic, dallo stile estroso e versatile che voglia regalarsi un total look luminoso e dal fascino senza tempo. Parola chiave: glow on the go!

Marella & Foreo

Marella per la primavera 2023 ha scelto il blazer. Un capo dal fascino timeless, nel DNA del brand, simbolo di eleganza naturale. Icona e nuova urban uniform, il blazer è il migliore amico di ogni donna. Un capo con cui costruire infiniti look da mattina a sera. Inoltre ci sono diverse silhouette. Dal monopetto dalla linea scivolata all’iconico doppiopetto in versione lunga o cropped ma con approccio tailoring nei tessuti e nelle forme. La palette è primaverile.

Dal rosa al lilla, con nuance morbide come il giallo limone e l’azzurro pastello, fino al bianco, versatile e senza tempo, in versione total white o romantica con micro ricamo floreale all over.

Invece FOREO LUNA 4 rappresenta l’abbinamento di bellezza e benessere on-the-go.

La nuova spazzola viso detergente e massaggiante dona infatti una pelle sana, tonica, e luminosissima. Elegante, compatta, intuitiva, ed iper performante, il nuovo dispositivo, è il connubio perfetto per un look glam ed una pelle super fresca. Perchè dunque non donarsi un capo semplice e chic come il blazer di Marella, ed abbinarlo alla skincare routine di FOREO LUNA 4, per una radiosità senza tempo?