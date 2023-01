"L'Amica geniale 4" cast, trama e foto

Svelata la prima foto dal set de “L’Amica geniale 4”. Nella quarta stagione della serie Rai Hbo, basata sul romanzo di Elena Ferrante, Alba Rohrwacher interpreterà Lenù mentre Irene Maiorino sarà Lila. Nel cast anche Fabrizio Gifuni, che sarà Sarratore

È stata svelata la prima foto ufficiale de “L’amica geniale 4”, l’acclamata serie co-prodotta da Rai e HBO, basata sul romanzo conclusivo della tetralogia di Elena Ferrante, “Storia della bambina perduta” (Edizioni E/O).

L’attrice che interpreterà una Lila più adulta sarà Irene Maiorino, che affiancherà la già nota Alba Rohrwacher, scelta invece per il ruolo di Elena. Dietro la macchina da presa della quarta stagione de “L’Amica geniale” ci sarà la regista Laura Bispuri. Nino Sarratore, il grande amore di Lenù per il quale abbandona marito e figlie, sarà invece Fabrizio Gifuni.

“L’Amica geniale 4”, la data di uscita

Le riprese della quarta e ultima stagione de “L’Amica geniale” sono attualmente in corso. I set sono allestiti a Torino, Firenze e Napoli. La serie debutterà prossimamente su Rai 1, molto probabilmente il prossimo autunno o inverno. I nuovi episodi della quarta stagione dell'”Amica geniale” 4 dovrebbero riprendere in maniera abbastanza fedele la trama del libro di Elena Ferrante.

Il cast de “L’Amica geniale 4”

Il cast della quarta stagione de “L’Amica geniale” è stato completamente rinnovato, dato che le due protagoniste sono ormai adulte. Alba Rohrwacher, 43 anni, interpreterà Elena Greco, la Lenù dell’Amica Geniale in sostituzione di Margherita Mazzucco. L’attrice napoletana Irene Maiorino subentra invece a Gaia Girace, e sarà Lila Cerullo. La Maiorino ha recitato in “Gomorra 2”, ne “I Bastardi di Pizzofalcone” e ne “Il Commissario Ricciardi”. Le due attrici sono apparse ieri nella prima foto ufficiale di scena. Nel cast vedremo anche Fabrizio Gifuni nel ruolo di Nino Sarratore ormai uomo, e lanciato in una brillante carriera politica.

La sinossi

La quarta stagione de “L’Amica geniale” si snoderà tra i viaggi di Lenù in Francia e a New York per stare con Nino. Lila farà poi ritorno al Rione, dove si trasferirà in un appartamento accanto a Lila. Le due amiche restano entrambe incinte e partoriscono a poche settimane di distanza. La loro storia, come negli altri libri, si intreccia a quella del quartiere, nella Napoli degli anni Ottanta, afflitta dalla violenza e dalla piaga dell’eroina.