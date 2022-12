Mattia Zaccagni e Chiara Nasti, la data del matrimonio

L’influencer napoletana Chiara Nasti e il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni convoleranno a nozze il prossimo anno. La giovane coppia ha svelato la data e la location del matrimonio

Chiara Nasti e l’attaccante della Lazio, insieme da giugno 2021, sono diventati genitori del piccolo Thiago il mese scorso. Dopo la nascita del loro primo figlio, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno deciso di organizzare il matrimonio.

La coppia ha appena rivelato la data e la location: si sposeranno a Roma il 20 giugno 2023. Scopriamo insieme il luogo scelto da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni per celebrare la festa di nozze.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: la location del matrimonio

Dopo la nascita del loro primo figlio, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono alle prese con il matrimonio. La coppia ha rivelato che si sposerà il 20 giugno 2023 in Villa Miani. Una splendida dimora storica con vista panoramica su San Pietro, scelta anche dal centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini per il matrimonio con Veronica Martinelli.

A rivelare la notizia è stato il settimanale Chi di Alfonso Signorini che ha svelato anche i primi dettagli del matrimonio. Gli invitati alla festa di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni saranno circa 200, invece, riguardo la scelta dell’abito non si sa ancora nulla. Dopo il tanto criticato gender reveal del primogenito, e la proposta di nozze pubblicata sui social lo scorso agosto, si prospetta un matrimonio curato in ogni dettaglio, ricco di scatti da condividere con i loro milioni di fan.

Il matrimonio religioso di Chiara e Mattia, come Totti e Ilary

Per il rito religioso, invece, Chiara e Mattia avrebbero scelto, secondo il settimanale di gossip, la Basilica di Santa Maria in Aracoeli, lo stesso luogo che vide unirsi in matrimonio, quasi 20 anni fa, Francesco Totti e Ilary Blasi.

La coppia, però, non ha ancora ufficializzato la notizia. Ciò che è certo è che, come accadde per Totti e Ilary Blasi nel 2005, anche il matrimonio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sarà super seguito dai paparazzi già pronti per il prossimo 20 giugno.