Torino Outlet Village, il Light Show per Natale 2022

A Torino Outlet Village l’evento natalizio del 20 novembre con Light Show e la performance del coro Gospel anticipa gli esclusivi saldi del Black Friday!

A Torino Outlet Village lo spirito natalizio sta arrivando! Il centro, più recente progetto di Arcus Real Estate, è attualmente un complesso di 90 negozi delle migliori marche. Tutti distribuiti su un unico livello a cielo aperto. Con la sua proposta variegata, un’accurata selezione di punti ristoro e servizi di ospitalità pensati per offrire un’esperienza di acquisto unica, il marchio continua ad essere un punto di riferimento per il turismo dello shopping oltre che protagonista della scena culturale della regione.

Il Torino Outlet Village è riconosciuto ormai come una delle principali “shopping tourism destination” del nord Italia. Quest’anno ha pensato alla shopping experience dei grandi e al divertimento dei più piccoli con uno speciale evento di Natale e l’esclusiva anteprima Black Friday 2022.

Torino Outlet Village Light Show

Si parte dunque domenica 20 novembre quando, alle 17:30, il Premium Outlet si illuminerà di spirito natalizio con l’accensione delle luci dell’albero di Natale accompagnata dalla performance live del coro Gospel. Anche gli ospiti più piccoli potranno poi prendere parte alle celebrazioni. Come? Con un laboratorio creativo che, dalle 15:00 alle 17:00, permetterà di realizzare un bellissimo albero di Natale.

Cori natalizi, attività per tutta la famiglia e videoproiezioni di luci e colori sulla stele alta 85 metri nella piazza accompagneranno così i visitatori per un’immersione a 360° nella festività più amata. Non mancherà poi, a partire da lunedì 21 novembre, per gli iscritti all’esclusivo programma loyalty “VIP CLUB”,la possibilità di accedere all’Anteprima Black Friday. Sconti fino al 50% sui prezzi outlet nei negozi aderenti all’iniziativa, rendono il Village torinese la meta ideale per una super giornata di shopping alla ricerca del regalo di Natale perfetto.