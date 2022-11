Le Spice Girls si sono riunite i n occasione dei 50 anni di Geri Halliwell. Le girls del gruppo più celebre degli anni ’90 hanno optato per un look coordinato in total black. Unica assente ed al birthday party di Geri era Mel B: i look della festeggiata e di Victoria Beckham, Mel C, Emma Burton

Le Spice Girls tornano in una veste speciale: non è per un nuovo tour né per un nuovo album ma per festeggiare Geri Halliwell, che ha spento 50 candeline. La “Ginger Spice” ha organizzato un maxi party che ha coinvolto le altre tre amiche.

Assente soltanto Mel B. Al party di compleanno di Geri, Victoria Beckham, Mel C, Emma Bunton erano tutte vestite in black. La festeggiata invece, in total white. Scopriamo insieme i loro look.

Da Victoria Beckham a Mel C: i look delle Spice Girls

La Posh Spice con l’abito del suo brand

La Posh Spice ha indossato per il compleanno dell’amica Geri uno slip dress lungo in nero, modello in seta, della sua collezione VB, con maxi scollatura sulla schiena.

Emma Bunton in minidress, Mel C in versione cut

Emma, “Baby Spice”, coordinata alle altre colleghe in nero, ha scelto un minidress con le maniche a sbuffo in seta firmato Rodarte. All’outfit elegante Emma ha abbinato una borsa a forma di cuore, in pelle e cristalli. Anche Mel C, “Sporty Spice”, ha indossato un mini abito sempre in black ma con tagli sul petto a maniche lunghe e collo alto. L’abito è del marchio David Koma.

Geri Halliwell in total white

La neo 50enne Geri Halliwell si è distinta dagli invitati con un look total white. Geri ha indossato un lungo abito bianco con applicazioni in cristalli. È la prima tra le Spice Girls a festeggiare questo importante traguardo.

Le Spice Girls, un’amicizia di oltre 30 anni

Le popstar degli anni ’90 hanno messo a tacere i rumors che le volevano separate, anche nella vita privata. Nel 2019 erano tornate insieme per un tour commemorativo, il Spice World Tour 2019, al quale Victoria Beckham non ha partecipato. Oggi, dopo oltre 30 anni, sono più unite che mai. Chissà se ritorneranno sui palchi più importanti del mondo. I fans ci sperano ancora.