Lucio Dalla, a Roma la mostra "Anche se il tempo passa"

Roma è luogo dal potere magnetico per la poetica visionarietà di Lucio Dalla. Ha ispirato canzoni scritte tra i vicoli nelle “notti dei miracoli”, è magico ritrovo dello spirito del cantore. Nel quartiere di Trastevere, in Vicolo del Buco 7, dove abitò fino alla metà degli anni ‘80, campeggia una targa con una strofa de “La sera dei miracoli”. La canzone che più di ogni altra simboleggia il suo legame con la città. “Mi stupisco sempre più del rapporto che c’è tra me e Roma. Una città unica al mondo, un palcoscenico straordinario che unisce tutte le classi sociali, in cui non c’è contrasto, c’è voglia di stare insieme”, dichiarò una volta Lucio Dalla.