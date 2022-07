“Moonage Daydream”, il trailer ufficiale del docufilm su David Bowie

Rilasciato il trailer ufficiale di “Moonage Daydream”, il film documentario su David Bowie diretto da Brett Morgen. Presentato al Festival del Cinema di Cannes, sarà nelle sale cinematografiche dal 26 settembre

Il primo teaser era stato mostrato lo scorso maggio al Festival del Cinema di Cannes. “Moonage Daydream”, l’attesissimo film documentario su David Bowie, ha ora il suo trailer ufficiale.

Diretto da Brett Morgen, regista statunitense specializzato in documentari e candidato all’Oscar nel 1999 per “On the ropes”, il film uscirà in sala il 26 settembre.

“Moonage Daydream”, il trailer ufficiale

Nell’opera di Brett Morgen dedicata al grande artista scomparso nel 2016, immagini di archivio, filmati inediti di concerti e molti dei brani più belli di David Bowie. “Moonage Daydream”, che prende il nome dal celebre brano contenuto nell’album del 1972 “The Rise & Fall of Ziggy Stardust”, ha ottenuto l’approvazione ed il pieno sostegno degli eredi dell’iconica rockstar.

“Moonage Daydream mette in luce la vita e il genio di David Bowie, uno degli artisti più prolifici e influenti dei nostri tempi. Il film racconta la riverita icona attraverso la sua stessa voce e contiene 48 tracce mixate dagli stem originali”. Questa la nota ufficiale con la quale è presentato il docufilm.

Brett Morgen e la genesi del film

Grande fan di David Bowie, il regista Brett Morgen ha impiegato più di cinque anni per completare l’opera sulla rockstar. “Moonage Daydream” non è un documentario in senso stretto, ma piuttosto un’esplorazione del viaggio creativo, musicale e spirituale del Duca Bianco.

Morgen, che nel 2015 ha diretto “Kurt Cobain: Montage of Heck”, docufilm sul defunto leader dei Nirvana, esplora il genio creativo di Bowie e la sua complessità attraverso le varie forme d’arte sperimentate nel corso della sua vita. Non solo musica, ma anche danza, pittura, scultura, sceneggiatura, recitazione e teatro dal vivo.

Il film sarà distribuito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo dal 26 settembre.