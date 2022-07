Alessandro Enriquez, la sfilata Resort 2023 a Cefalù

Le linee architettoniche degli abiti illustrano i monumenti più emozionali di Palermo. La palette colori è decisa. Il verde smeraldo e il giallo limone si mixano al rosso e arancio, gli azzurri e i turchesi come background. Le gonne a corolla si ampliano in volumi più grandi e si abbinano al nuovo capo di stagione, il maxi spolverino, da indossare con tutti i look. Alessandro ha rivisitato le silhouettes dagli anni ’50 ai ’90 mixandole tra loro, per creare proporzioni composite, allegre e vibranti, con dettagli esotici come i turbanti che fanno subito festa. Infine anche una capsule di gioielli in oro in co-lab con il gioielliere palermitano Alfonso Casarubea.