Tra gli ospiti presenti alla sfilata di Gucci in Puglia c’erano i Måneskin. Dopo il successo dell’Eurovision, la band romana si è esibita a Castel del Monte.

Castel del Monte ha ospitato ieri al tramonto il fashion show Cosmogonie di Gucci. Tra gli ospiti presenti alla sfilata in Puglia c’erano anche i Måneskin.

La band romana si è esibita in una performance mozzafiato ed ha sfoggiato dei look coordinati della maison fiorentina.

I Måneskin ospiti alla sfilata di Gucci

La sfilata Gucci Cosmogonie a Castel del Monte è stata coronata dalla presenza di tante star internazionali: da Dakota Johnson a Elle Fanning, da Emma Marrone a Caroline Daur. Ma gli ospiti più importanti sono stati i Måneskin. Per l’occasione, la band romana ha scelto dei completi coordinati nelle sfumature del blu, del verde e del viola.

I look Gucci della band romana

Gli abiti indossati sono parte dell’ultima collezione di Alessandro Michele, Gucci Exquisite, presentata a Milano lo scorso febbraio. Thomas e Victoria hanno optato per dei completi in tartan impreziositi da accessori in pelle: cravatta nera per lui, cintura bustier e guanti per lei.

Damiano David ha sfoggiato per un elegante completo doppiopetto blu elettrico abbinato ad un paio di orecchini di perle. Ethan invece, ha indossato un completo viola con maxi cintura borchiata.

Il concerto dei Maneskin alla sfilata Gucci

Dopo l’evento la band romana ha continuato a sorprendere il pubblico. I Måneskin si sono esibiti per gli ospiti della sfilata di Gucci. Anche il look completamente nuovo: Ethan, Victoria e Thomas hanno indossato degli outfit bianchi a righe rosa, mentre Damiano ha abbinato anche un cappello da cowboy e dei guanti alti. Ancora una volta, la band romana è stata capace di emozionare il pubblico ed infiammare il palco con le loro voci e i loro look stravaganti.