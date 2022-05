Khaby Lame, il tiktoker più seguito e famoso del mondo, entrerà a far parte della giuria del prestigioso Festival di Cannes

Khaby Lame, il tiktoker più seguito in Italia e tra i primi al mondo, entrerà a far parte della giuria della 75ma edizione del prestigioso Festival di Cannes. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla sua presenza.

Khaby Lame giudice al Festival di Cannes

Dopo averlo visto sul tappeto rosso della Mostra di Venezia, Khaby Lame sta per arrivare anche al Festival di Cannes. Il re di TikTok parteciperà in qualità di giurato alla prossima kermesse cinematografica di Cannes, ma non sarà membro della giuria dedita ai titoli proposti in concorso.

TikTok partner ufficiale del Film Festival

TikTok, infatti, è diventata partner ufficiale del Cannes Film Festival, ed è proprio in seguito a questa collaborazione che è stata lanciata la nuovissima categoria #TikTokShortFilm, in cui competeranno dei cortometraggi, filmati rigorosamente in verticale e dalla durata minima di 30 secondi e massima di 3 minuti e mezzo.

I filmati della nuova categoria #TikTokShortFilm, per arrivare al giudizio di Khaby, dovranno però prima passare una selezione preliminare svolta da alcuni rappresentati del social in giro per il mondo, e solo in un secondo momento potranno essere selezionati per partecipare alla vera competizione, che si terrà a Cannes per il Festival del Cinema.

Tutti gli short film che arriveranno a Cannes saranno giudicati da una giuria composta da personalità note e importanti, tra le quali figura anche Khaby Lame, unico TikToker dell’intera commissione. Accanto a lui ci saranno i registi Rithy Panh, Basma Khalifa, Camille Ducellier e Angele Diabang. Chi si aggiudicherà la vittoria porterà via con sé un premio in denaro.