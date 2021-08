Chiara Ferragni è in vacanza in Sardegna, dove sta sfoggiando, come al solito, outfit pazzeschi. Tra gli ultimi look dell’influencer spicca un top gioiello, interamente tempestato di cristalli.

A inizio agosto, Chiara Ferragni è volata in Sardegna per trascorrere qualche giorno di vacanza insieme al marito Fedez, ai figli Leone e Vittoria e ad alcuni amici. Ieri sera l’imprenditrice ha partecipato a una serata glamour a Porto Cervo.

Per l’occasione Chiara ha sfoggiato un top gioiello, a schiena scoperta. Il capo porta la firma Versace, una delle maison che l’imprenditrice predilige.

Il top Versace scelto da Chiara Ferragni

Versace è una delle maison più care ai Ferragnez. Non a caso, Fedez era in Versace sia il giorno del matrimonio sia sul palco di Sanremo. Anche Chiara ha indossato, spesso, abiti Versace, come in occasione dell’ultimo gala Bulgari a Milano. Il top gioiello, che l’influencer ha scelto per la serata a Porto Cervo, è un capo della collezione Primavera/Estate 2021. Realizzato con cristalli colorati sui toni del rosso, del blu e del verde, presenta bretelline sottili e un’ampia scollatura. Al centro del petto, campeggia una stella marina. L’influencer ha deciso di abbinare questo splendido top a degli intramontabili shorts di jeans, realizzando un outfit perfettamente in linea con la stagione.

Il make-up della serata glam

A completare il look, un maquillage naturale ed espressivo. Il make-up, realizzato per Chiara Ferragni dall’amico make-up artist Manuele Mameli, è incentrato su toni nude. Le labbra sono valorizzate con un gloss scintillante, ma il vero centro focale di questo trucco sono gli occhi. Un punto luce nella parte interna dell’occhio, ciglia voluminose e ben separate, e sopracciglia folte, pettinate verso l’alto, contribuiscono a esaltare lo sguardo magnetico di Chiara.

La collezione Primavera/Estate 2021 di Versace

Donatella Versace, per creare questa linea, si è ispirata alla storia di Medusa, figura mitologica scelta a simbolo della maison. Immaginando una città sommersa, chiamata Versacepolis, la stilista ha realizzato capi arricchiti da elementi del mondo sottomarino e con richiami ai fondali del mare. D’altronde, una delle tendenze moda dell’estate 2021 vuole proprio il trionfo delle fantasie marine. «Volevo creare qualcosa di dirompente, qualcosa che potesse essere in sintonia con i nostri ultimi cambiamenti interiori. Per me questo significava sognare un mondo nuovo. Un mondo fatto di colori sgargianti e creature fantastiche, in cui tutti possiamo coesistere in pace». Queste le parole con cui Donatella Versace ha presentato la collezione.