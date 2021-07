La campagna FW21 Jil Sander negli scatti del leggendario Joel Meyerowitz

Le sue immagini sembrano suggerire che siamo interconnessi, interdipendenti, non solo come esseri umani, ma con lo spazio, la natura e le nostre ombre.

Gli scatti faranno parte di un libro fotografico

“È stato un privilegio collaborare e condividere idee con una leggenda della fotografia e un pensatore come Joel. È un vero innovatore che ha introdotto quasi da solo il colore nella fotografia d’arte. La sua sensibilità, il senso dell’umorismo e l’istinto per la composizione trasformano la realtà in arte”, affermano Lucie e Luke Meier.

Questa campagna è parte di un progetto collaborativo in corso per Jil Sander che Lucie e Luke hanno avviato e che sarà pubblicato in un libro.