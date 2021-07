Il Museo delle Illusioni arriva a Milano

Da martedì 6 luglio arriva a Milano il Museo delle Illusioni, una collezione composta da oltre 70 “illusioni” che riguardano la scienza, la matematica, la fisica, la biologia e la psicologia.

Milano riparte, e lo fa con una nuova apertura dedicata a tutti: dai bambini ai ragazzi fino agli adulti in cerca di esperienze insolite e divertenti. Il 6 luglio apre il Museo delle Illusioni, la venue internazionale che coniuga scienza e divertimento, arriva in Italia avendo già sedi attive in 32 città sparse nei cinque continenti.

Milano è infatti la 33° città nel mondo ad avere una sede del museo interattivo, che offre un’interessante esperienza visiva e educativa.

Museo delle Illusioni, uno spazio diverso dagli altri

Al suo interno è permesso ridere, urlare, correre, scattare foto e fare tutto ciò che non è permesso in altri musei. Il Museo delle Illusioni non è statico, è uno spazio che permette alle persone di essere creative e di svagarsi.

La collezione del museo è composta da più di 70 attrazioni che riguardano la scienza, la matematica, la biologia e la psicologia.

I visitatori possono imparare molto sulla prospettiva, la percezione ottica, il cervello umano e la scienza attraverso le esposizioni non convenzionali presenti, e imparare perché i nostri occhi vedono cose che il nostro cervello non comprende.

Il Museo delle Illusioni è un’idea originale lanciata nel 2015 a Zagabria, Croazia. Doveva essere un progetto unico, ma ben presto le sue potenzialità sono state chiare. Così si sono susseguite le aperture in tutti i Continenti dal Cairo, a Dubai, da Chicago a Parigi, a New York, a Toronto fino ad arrivare oggi a Milano.

“Milano è il centro del design, dell’innovazione e della moda. La città ha musei e centri culturali importanti. Avere una sede del Museo delle Illusioni qui per noi è sempre stato un obiettivo importante – afferma Roko Zivkovic, uno dei fondatori – Riuscire ad aprire in questo momento ha un significato particolare: ci permette di donare alla città un luogo di svago e di formazione per tutte le età come simbolo di ripartenza per la dopo la pandemia”.

Le 5 stanze del Museo delle Illusioni

Il percorso interattivo, che dura circa un’ora, si articola in cinque stanze.

Sala Ames

In un angolo della stanza c’è un gigante, nell’altro un nano. Si sperimenta come una persona che cammina avanti o indietro dia l’illusione di crescere o di restringersi. Per gli spettatori sembra una stanza normale, ma in realtà è incredibilmente distorta e crea un’illusione visiva.

Stanza ruotata

All’interno di questa stanza si ha l’illusione di poter ruotare su sé stessi.

Testa sul vassoio

Avete mai desiderato la testa di qualcuno su un vassoio? È ora che il vostro desiderio si avveri. Nessuno dei coinvolti si farà male. Tutti si divertiranno.

L’illusione della sedia

È inimmaginabile come la dimensione percepita di una persona dipenda dal contesto che ci viene suggerito dagli oggetti che la circondano. In questa stanza si esplorano le leggi della percezione e si prende parte ai giochi di ruolo per misurare la grandezza della sedia semplicemente provandola.

Illusioni ottiche

Immagini sconcertanti che giocano brutti scherzi e confondono gli occhi e il cervello. Queste illusioni visive sono solo un promemoria di quanto i nostri sensi siano imperfetti, e la nostra percezione del mondo sia spesso distorta.

Smart shop

All’interno del Museo delle Illusioni, presso lo store, è possibile acquistare gadget a tema e giocattoli educativi per portare a casa un’esperienza fantastica, un senso di meraviglia, stupore e di rivelazione che continuerà anche dopo aver lasciato il museo.

Info e biglietti

Il Museo delle Illusioni si trova in Via Settembrini 11, ed è aperto al pubblico da lunedì a domenica dalle 10:00 alle 20:00.

I prezzi dei biglietti vanno dai 18 euro per gli adulti ai 12 euro per i bambini tra i 5 e 15 anni. I bambini con meno di 5 anni non pagano e sono previsti “biglietti famiglia” da 45 euro che comprendono l’ingresso di due adulti e due bambini sopra i 5 anni.