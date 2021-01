Piazza Dante, il progetto per celebrare i 700 anni dalla morte del Poeta

Piazza Dante #Festivalinrete” è un progetto condiviso che unisce quarantuno Festival di approfondimento culturale italiani. Sostenuto dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dantesche istituito dal Mibact, si inserisce tra le più importanti iniziative che nel 2021 renderanno omaggio a Dante Alighieri. Quest’anno ricorrono infatti i settecento anni dalla morte del Poeta.

Con “Piazza Dante”, 41 Festival italiani, che svolgono da anni un ruolo fondamentale nella vita culturale del nostro Paese, uniscono le loro esperienze. “Piazza Dante” nasce dalla convinzione che insieme si possa essere più forti e si possa costruire un modello di condivisione e di “rete” che faccia convergere le idee e le peculiarità individuali in un progetto comune.

Piazza Dante. #Festivalinrete

Da nord a sud in un viaggio geografico e culturale che attraverserà tutte le regioni italiane. “Piazza Dante” toccherà le grandi città e i piccoli centri – che ogni anno raccolgono attorno a sé importanti comunità di lettori e scrittori provenienti da tutto il mondo. Il Festival testimonierà l’amore del nostro Paese per la straordinaria opera di Dante Alighieri. Darà vita a un racconto tutto italiano, che animerà le piazze e che sarà fruibile anche attraverso il sito web dedicato.

Il sito sarà infatti una piazza virtuale in cui contenuti multimediali (video, interviste agli autori, scritti inediti) daranno la possibilità a tutti di vivere le iniziative realizzate via via dai Festival.

Festival letterari di narrativa e di poesia, scientifici, di saggistica, di giornalismo culturale e di costume. Ciascuno proporrà quindi all’interno della propria programmazione 2021 uno o più eventi dedicati a Dante. Gli eventi saranno ideati e modulati secondo la propria vocazione, generando un programma variegato e differenziato ma condiviso. Un comitato editoriale e di coordinamento terrà le fila degli eventi danteschi organizzati dai Festival. Sarà questo lo strumento in grado di valorizzare al massimo l’insieme delle iniziative accentuandone contenuti e vivacità culturali ed esaltandone la grande diffusione territoriale.

A partire dalla fine di gennaio con il Festival della Scienza di Vasto, fino a novembre con BookCity di Milano e Scrittorincittà di Cuneo, “Piazza Dante. #Festivalinrete” renderà così omaggio al padre della lingua italiana. L’iniziativa vedrà la partecipazione di scrittori, scienziati, intellettuali, studiosi, artisti, musicisti che dialogheranno e rifletteranno sull’opera dantesca nelle varie declinazioni possibili con rimandi alla contemporaneità. Sul web è presente sui social network Facebook, Instagram, Twitter.