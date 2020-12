I Me Contro Te a Verissimo: il nuovo film e le nozze

I Me Contro Te, il duo formato da Luigi Calagna e Sofia Scalia e amatissimo dai bambini, sono stati ospiti di Silvia Toffanin nella puntata natalizia di Verissimo, andata in onda ieri sabato 26 dicembre.

I Me Contro Te sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. Luì e Sofì nell’intervista hanno ripercorso le tappe della loro vita privata e professionale. sono una coppia artisticamente, ma anche nella vita. Luì e Sofì hanno rispettivamente 28 e 23 anni e sono originari di Partinico, in Sicilia.

A gennaio 2020 è uscito il loro primo film

Simpatici, sempre sorridenti, vulcanici e soprattutto molto amati dai più giovani utilizzatori di YouTube, i Me Contro Te sono presenti sulla piattaforma dal 2014, vantano oltre cinque milioni e mezzo di iscritti al loro canale e ben 19 dei loro video hanno superato i dieci milioni di visualizzazioni. Un successo clamoroso che li pone in cima alla lista tra i creatori di contenuti più popolari di YouTube. Agli inizi del 2020, a cinque anni esatti dal loro esordio sul sito di riproduzione video più celebre del pianeta, è uscito “Me contro te il film – La vendetta del signor S.”, nato da un soggetto originale della coppia, che ha così messo a frutto l’esperienza maturata in cinque anni di YouTube.

Me contro Te a Verissimo: presto le nozze?

A Verissimo Luigi e Sofia hanno parlato anche delle future nozze e dell’uscita del loro secondo film, rinviata a causa della pandemia. Luigi e Sofia nonostante la giovane età fanno coppia già da otto anni. Si sono conosciuti grazie ad un cugino di Luì, e in futuro non escludono il matrimonio. Sofì ha rivelato a Verissimo che le piacerebbe convolare a nozze col fidanzato: ovviamente – ha specificato Sofì – al matrimonio sarà invitato tutto il Team Trote, ovvero il fan club dei Me Contro Te.

Sul loro canale YouTube i Me Contro Te sono seguiti da 5 milioni e 640mila persone, la maggior parte dei quali bambini che seguono ogni giorno le avventure di Luì e Sofì. Parlando con Silvia Toffanin delle restrizioni imposte dalla pandemia, Sofia ha sottolineato le difficoltà del periodo, e del dover tenere la mascherina tutto il giorno. Luigi invece ha ammesso che, grazie alla loro attività da youtuber, sono in qualche modo privilegiati, non essendo costretti ad uscire ma potendo registrare i loro video anche da casa. Entrambi, come tutti del resto, sperano però che questo periodo passi in fretta.

“Me Contro Te – Il mistero della Scuola Incantata”

A Verissimo Luigi ha spiegato anche che il nuovo film dei Me Contro Te è pronto, ma non potrà uscire fino a quando non si tornerà alla normalità. Avrebbe dovuto uscire il 1° gennaio 2021 ma è rimasto bloccato, come tanti altri progetti cinematografici.

Al momento quindi non è stata ancora stabilita una nuova data d’uscita della pellicola “Me contro Te – Il mistero della scuola incantata”. Le riprese del nuovo film si sono svolte nell’estate 2020 a Roma.

Il soggetto di “Il mistero della Scuola Incantata” è di Sofia e Luigi, insieme a Luigi Calagna. La regia è di Gianluca Leuzzi, che ha già diretto “La Vendetta del Signor S”. Il film verrà distribuito nelle sale dalla Warner Bros. Pictures. La storia narra di una bellissima scuola, che sta per riaprire i battenti dopo molti anni.

Pongo, che dopo aver “mollato” il Signor S è diventato amico di Sofì e Luì, li invita come ospiti d’onore all’inaugurazione. Ma il Signor S ancora una volta è in agguato: la scuola infatti nasconde un mistero, e i Me Contro Te dovranno affrontare il loro nemico numero uno. Nel film, Sofì e Luì verranno a conoscenza di un segreto importantissimo sul loro passato. Tra scherzi, colpi di scena, e un pizzico di suspence, il divertimento dei più piccoli è assicurato.